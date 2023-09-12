شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحديد عز، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبالم هيلز للتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوز 1.2 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 19222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 23185 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 8049 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3805 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5594 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 5462 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بحجم تداول 69.6 مليون سهم بقيمة 445.8 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 10.6 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون جنيه للثانية.

تأتي صفقة شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، في إطار عملية نقل ملكية عدد 69.6 مليون سهم من الأسهم المملوكة لعائلة "دمياطي"، والتي تمثل 24.61% من إجمالي أسهم دومتي، حيث سيتم نقل ملكية الأسهم لصالح شركة International Dairy Investment (جزر الكايمن).

فيما أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 159، 89 لسنة 2023، بإلغاء ترخيص شركتي براق كابيتال القابضة، ومجموعة النهضة القابضة للاستثمارات المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 300 ألف سهم، 58.3 مليون سهم، 166 ألف سهم، على التواليز

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 31.8 ألف سهم، 141 ألف سهم، 84.1 ألف سهم، 40.1 ألف سهم، 542.2 ألف سهم، 2.35 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 1.4 مليون سهم، 44.6 ألف سهم، 4500 سهم، 532 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 36.4 ألف سهم، 184 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة أسيك للتعدين "أسكوم"، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على شراء عدد 251.7 ألف سهم خزينة بنسبة 0.45% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 13.01 جنيه للسهم الواحد، وذلك من خلال سوق الصفقات الخاصة طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة رقم 51 ومادة رقم 68 من الإجراءات على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا.