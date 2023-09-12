شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: توقيع عقد تمويل جديد بـ150مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه، حيث قام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وحسن أحمد محمد حلمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر "ريفي" أحمد محمود لبيب – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن العقد الذي تم توقيعه بقيمة 150 مليون جنيه سيتم من خلاله تمويل 6000 سيدة وفتاة بكافة المحافظات بهدف تشجيعهن على إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدتهن على تطوير مشروعاتهن القائمة والتوسع فيها مما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.

وأفاد رحمي أن الجهاز يستهدف دعم المرأة والعمل على توفير المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة خاصة للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية حيث يقدم لهن مختلف أوجه الدعم الفني لمساعدتهن على اكتساب المهارات الأساسية التي تشجعهن على الاقبال على العمل الحر واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في محافظاتهن لبدء مشروعاتهن الجديدة.

وأضاف أن الجهاز يتوسع في التعاون مع مختلف شركاء التنمية والجهات الوسيطة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في هذه المناطق بهدف تسهيل حصولهن على الخدمات المالية المناسبة لمشروعاتهن وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات مجتمعاتهن المحلية.