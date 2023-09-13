شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية تحتفل بمرور 100 عام على مؤتمرها الأول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة العمل الدولية المؤتمر الدولى الحادى والعشرين لإحصائيي العمل (ICLS) فى مقرها بجنيف فى الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر 2023، وستحتفل هذه النسخة بالذكرى المئوية للمؤتمر الذى عقد لأول مرة فى أكتوبر 1923.

وسيتناول مندوبو العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية مجموعة واسعة من القضايا التى لها تأثير طويل المدى على عالم العمل، بما فى ذلك الأنشطة الإحصائية السابقة والمخططة لمنظمة العمل الدولية منذ المؤتمر الدولى الأخير لإحصاءات العمل فى أكتوبر 2018.

علاوة على دراسة المفاهيم والتعاريف الإحصائية وطرق قياس القضايا ذات الصلة بالعمل اللائق، بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ العنف والتحرش في العمل؛ التصنيف الدولى الموحد للمهن (ISCO-08)؛ هجرة اليد العاملة الدولية؛ تشغيل الاطفال؛ عمل مرغوم؛ والتعاونيات.

وإلى جانب المناقشات العامة التي تعقد طوال مدة المؤتمر، بحسب الموقع الرسمى للمنظمة ستعمل لجنة على مراجعة المعايير الإحصائية المتعلقة بالقطاع غير الرسمى، فى حين أن الجلسات العامة والمناسبات الجانبية والخاصة مفتوحة أمام الجمهور، فإن عمل اللجنة مغلق أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

كما سيتم عقد فعاليات جانبية كل يوم في الساعة 13:00، لاستكشاف قضايا متنوعة مثل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في البلدان الناطقة بالبرتغالية، والمساواة بين الجنسين في إحصاءات القطاع غير الرسمي.

وبعد ظهر يوم الخميس 19 أكتوبر، ستُعقد فعالية خاصة حول توظيف المنصات الرقمية، تليها حلقة نقاش حول قياس العدالة الاجتماعية، والتي سيحضرها العديد من الشخصيات البارزة في عالم الإحصاءات الرسمية.