شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السيارات ترتفع للشهر الثانى على التوالى.. وتسجل 129 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات نحو 129 مليون و353 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 99 مليون و662 ألف دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 29 مليون و691 ألف دولار.

وبدأت واردات السيارات تعود للارتفاع بداية من شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 169 مليون و399 ألف دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها 123 مليون و126 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و273 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من السيارات أغلقت العام الماضي 2022 على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.