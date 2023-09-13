شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة و"حماية المستهلك" يناقشان ترتيبات معرض أهلًا مدارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا موسعًا لاستعراض خطة الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2023-2024، ومناقشة الملامح النهائية لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي المُقررانطلاقه في الفترة من 15 إلى 29 من سبتمبر الجارى، وتنظمه وزارتا التموين والصناعة ومحافظة القاهرة وغرفة القاهرة التجارية بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

وجاء الاجتماع في حضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ومسئولي وزارة التموين ومحافظة القاهرة ومنتسبي الغرفة والعارضين .

ورحّب أيمن العشري بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك وبكافة المشاركين في الاجتماع، مشيرًا إلى اهتمام الغرفة بتقديم خدمة مجتمعية من خلال تنظيم معرض أهلًا مدارس لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل دخول المدارس وتنشيط حركة التجارة الداخلية دعمًا للاقتصاد القومي.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس، لافتًا إلى أن هناك أخبارًا سارة تنتظر المواطنين سواء من خلال هذا المعرض ونسب التخفيضات به وجودة السلع أو بعض الأخبار السارة التي نرتب لها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها عقب انتهاء المعرض مباشرة، ولكن نركز حاليًا على الخروج بمعرض متميز يفيد كافة المواطنين ويدعمهم بشكل حقيقي، ويخفف العبء عنهم مع دخول العام الدراسي الجديد.

وكشف "العشري" عن وجود خطوة جديدة بالمعرض هذا العام داعمة للمواطنين وهي قافلة طبية ستتواجد خارج البوابة الرئيسية طوال فترة المعرض لتلبية احتياجات المواطنين الصحية، بحيث تكون الخدمة المجتمعية كاملة لأهالينا زائري المعرض.

ومن جانبه، أكّد المهندس أيمن حسام الدين على أهمية مراعاة كافة العوامل لإنجاح هذا المعرض أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا، على أن يشمل المعرض القادم كافة مستلزمات المدراس مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يأتي وسط التحديات التي يتم مواجهتها أثناء الاستعداد وتنظيم المعرض.

وأشاد "حسام الدين" بدور غرفة القاهرة التجارية في تنظيم المعارض بشكل عام، في ظل الدور المجتمعي الكبير الذي يقدمه التجار للمواطنين، لافتًا إلى أهمية التركيز على دعم المستهلك وإعطائه فواتير شراء السلع، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع .

وتناول اللقاء كافة الآراء حول سبل تنظيم وإنجاح المعرض وعرض منتجات مصرية "صنع في مصر" وبتخفيضات كبيرة، حيث أشارت معظم آراء منتسبي غرفة القاهرة إلى أن نسبة تواجد المنتج المصري بالمعرض تتخطى حاجز الـ80%.