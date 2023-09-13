شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مشروع إنتاج الميثانول الأخضر الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية الرائدة فى مجال حلول الطاقة الخضراء، حيث تم بحث مستجدات تنفيذ الشركة النرويجية لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع أنربك والمصرية للإيثانول الحيوى ومشروع انتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القابضة للبتروكيماويات وموبكو.

وخلال اللقاء أكد الملا أن المشروعان يأتيان فى إطار توجه الدولة للاقتصاد الأخضر وخطوة جديدة تضاف لجهود قطاع البترول فى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة والتى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الشركة النرويجية تعد أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة فى مجالات الطاقة الخضراء وأن هذه المشروعات تسهم فى تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع البترول للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات بالإضافة إلى امكانية التصدير للدول الأوروبية والآسيوية مما يضع مصر ضمن الدول الرائدة فى تصنيع المنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها.

ومن جانبه أكد رئيس الشركة النرويجية أن مشروع انتاج الأمونيا الخضراء يستهدف انتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء من خلال انتاج 26 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر وتحويلها إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة موبكو بدمياط، وأن مشروع انتاج الميثانول الأخضر من المستهدف انشاءه فى محافظة دمياط للاستفادة من قربه من مدخلات انتاج الميثانول الأخضر وهى مياه البحر المالحة وثانى أكسيد الكربون الحيوى المنتج من مصنع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى لانتاج 40 ألف طن سنوياُ من الميثانول الأخضر، مشيراً إلى اهتمام الشركة النرويجية البالغ بالاستثمار فى مصر وتنفيذ هذه المشروعات المهمة لتوفير منتجات كيماوية خضراء عالية الجودة فى ظل تزايد الطلب العالمى عليها.

وحضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم.