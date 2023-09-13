شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى تعزيز سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آن نويبرجر نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى للتقنيات السيبرانية والناشئة؛ فى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، وجهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى قائم ‏على الابتكار وما يتطلبه ذلك من توفير بنية تحتية معلوماتية مؤمنة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتبنى للتكنولوجيات الناشئة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية المحلية والدولية، مع الاهتمام بالأمن السيبرانى واتخاذ اللازم لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات لتوفير البيئة المؤمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى أهلتها لتصبح محط اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ لافتا إلى جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على آليات دفع التعاون فى مجالات الأمن السيبراني، والتكنولوجيات الناشئة، وبناء القدرات الرقمية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى؛ حيث اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع بوب لاتا عضو الكونجرس الأمريكى فى لجنة الطاقة والتجارة، ورئيس اللجنة الفرعية للاتصالات والتكنولوجيا؛ تناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات دفع التعاون المشترك فى كافة المجالات ذات الصلة.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت دوتش روبارسبرجر عضو الكونجرس الأمريكى والرئيس المشارك فى تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى؛ حيث شهد اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والمزايا التنافسية التى يحظى بها، وما يضمه من فرص استثمارية متنوعة خاصة فى مجالات مراكز البيانات، والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع داريل عيسى عضو الكونجرس الأمريكى ؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء على عمق العلاقات استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ معربا عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من استثمارات الشركات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.