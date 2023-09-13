شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الفرص الاستثمارية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من مسئولى الشركات الأمريكية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور ستيف لوتس المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى ونائب رئيس لشئون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، وهشام فهمى الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لبناء المهارات الرقمية لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.

ومن جانبهم؛ أشاد مسئولو الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى من الحاضرين بالاجتماع بمناخ الأعمال فى مصر.

حضر اللقاءات السفير معتز زهران سفير مصر فى واشنطن، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الالكترونيات، والمهندس ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر على مدار أربعة أيام، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات.