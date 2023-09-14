سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وطرح ميد بنك، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وقدّر بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.