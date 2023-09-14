انخفاض بأسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 13 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1458 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1875 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2187 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2499 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 2.88 دولار بنسبة 0.51% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.