سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 13-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

و سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري قدر بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.