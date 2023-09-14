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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة الشرقية طرحت «سوق الخميس التراثي» في محافظة القطيف للاستثمار، والذي يقع على مساحة تبلغ 24463 م2، وبنسبة بناء تصل إلى 60%.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن مدة العقد الاستثماري تبلغ 25 عاما، مبينة أن هذه الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل السوق التراثي وأنه بإمكان الراغبين بالاستثمار الدخول على بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، لمشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها الكترونيا، حيث سيكون موعد فتح العطاءات في تاريخ 1445/11/22 هـ.

ودعت الأمانة رجال الأعمال والمستثمرين، إلى زيارة وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في مقر بلدية محافظة القطيف لتقديم كافة الشروحات والتسهيلات لهم والاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة في المحافظة، وتقديم ما لديهم من أفكار ومقترحات تسهم في تعزيز منظومة الاستثمار البلدي نظرا لما تمتلكه محافظة القطيف من مقومات سياحية مميزة.