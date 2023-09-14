شكرا لقرائتكم خبر أخطاء شائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أخطاء شائعة في التحكيم، عنوان ندوة نظمها مركز الأحساء للتحكيم التجاري بحضور رئيس المركز الدكتور يوسف الجبر، وعدد من أعضائه ومحامين ومختصين ومهتمين وطلاب وطالبات كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل، بمقر غرفة الأحساء. وتضمنت محاور الندوة الأخطاء الشائعة في صياغة اتفاق التحكيم، وأخطاء الهيئة التحكيمية، والمترافعين. وحددت الندوة الشروط الخاصة في المحكم بموافقة الأطراف عليه، وحياده واستقلاله عن أطراف القضية، بينما تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديا، والاتفاق على التحكيم لا يصح إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا طبيعيا ـ أو من يمثله ـ أم شخصا اعتباريا.

كانت هذه تفاصيل خبر أخطاء شائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.