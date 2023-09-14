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وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات صرف صحي، وخطوط ناقلة بأقطار تتراوح من 200 مم إلى 700 مم بأطوال إجمالية بلغت 28,514 مترا طوليا، إضافة لإنشاء محطتي رفع بسعة إجمالية تبلغ 54,000 م3 في اليوم.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية لزيادة نسب التغطية بالخدمات، حيث دعت عملاءها بضاحية الملك فهد في مدينة حائل إلى التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الشركة الرقمية، وفرعها الالكتروني (e.nwc.com.sa) أو التطبيق الالكتروني الخاص بالشركة على الهواتف الذكية.
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