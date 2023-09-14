شكرا لقرائتكم خبر إطلاق تجريبي لمنصة بيانات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتطمح الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.
وستشمل المنصة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق، حيث تتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة خلال المراحل القادمة عن طريق توسيع نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وتعمل الوزارة على عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدما، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين.
ودعت الوزارة جميع المهتمين إلى تجربة واستكشاف المنصة من خلال زيارة الرابط: https://datasaudi.mep.gov.sa/.
منصة بيانات السعودية
المرحلة التجريبية:
- أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
- استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق.
- بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
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