1.1 مليار لبناء وجهة سڤن الترفيهية في ينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة مشاريع الترفيه السعودية «سڤن»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال البناء في وجهتها الترفيهية الجديدة في ينبع، بقيمة بلغت 1.1 مليار ريال.

وتقام الوجهة الترفيهية على امتداد كورنيش جزيرة النورس في الواجهة البحرية على مساحة تتجاوز أكثر من 36 ألف م2، وبمساحة بناء 62 ألف م2.

وأعرب رئيس مجلس إدارة «سڤن» عبدالله الداود عن سعادته بالإعلان عن بدء أعمال التشييد في المشروع، التي ستسهم في إثراء القطاع الترفيهي الذي يشهد نموا متسارعا في المملكة، مفيدا بأن الشركة حرصت على أن يعكس تصميم الوجهة المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة ينبع، وأن يجسد تاريخها الغني، وميناءها العريق الذي يعد أحد أقدم موانئ المملكة.

وستتضمن الوجهة منطقة ترفيه عائلية تمتاز بأجواء احتفالية، وتحتضن ألعاب ركوب عالمية المستوى، إضافة إلى منطقة «Clip 'n Climb» التي تقدم 30 تحديا للتسلق، ومنطقة ترفيهية للأطفال، وصالة سينما حديثة مزودة بعشر شاشات، وصالة بولينج مؤلفة من عشرة مسارات مضاءة بالنيون، ومنطقة جولف داخلية، وباقة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم المحلية والعالمية.

وتستثمر «سڤن» أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، إضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع، وأعلنت أخيرا عن بدء أعمال بناء وجهاتها الترفيهية في حي الحمراء في مدينة الرياض وتبوك، وستقام مشاريعها المقبلة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجازان وبريدة وتبوك وأبها، إضافة لمحافظات جدة والطائف والخبر والأحساء وينبع الخرج.

يذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية «سڤن»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للإسهام في تطوير القطاع الترفيهي، وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية، وإيجاد بيئة ترفيهية تناسب احتياجات شرائح المجتمع السعودي كافة وفقا لأعلى المعايير العالمية وأحدثها.