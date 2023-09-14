توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%

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يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى «الصحة» الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهنة طب الأسنان.
وأكدت وزارة الصحة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كل برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الالكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
توطين مهنة طب الأسنان
- النسبة 35%
- التطبيق 10 مارس 2024
- دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين.
- دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
- دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
- أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين.
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