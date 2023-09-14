إطلاق نماذج تمكن الأسر الأشد حاجة من السكن الملائم

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جاء ذلك على هامش أعمال معرض «سيتي سكيب العالمي»، حيث وقع وكيل الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن صالح الاتفاقية من جانب الوزارة، فيما وقع الاتفاقية من جانب «سكن» أمينها العام عبدالعزيز الكريديس.
وأكد وكيل الوزارة اهتمام الوزارة بتوفير كافة الحلول المناسبة لجميع فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم، بما في ذلك الأسر الأشد حاجة التي تحرص منظومة الإسكان على توفير أفضل الخيارات لها، ضمن جهود برنامج الإسكان التنموي ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف ابتكار المزيد من الحلول التي تناسب المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، وسيكون لها أثر إيجابي في تحقيق العديد من المستهدفات.
من جانبه، أشار الكريديس إلى أن المؤسسة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تطوير مزيد من الحلول المبتكرة التي تتماشى مع قدرات الأسر الأشد حاجة لتمكينها من الحصول على منتجات سكنية ملائمة وبأسعار منافسة، مؤكدا الدور الذي ستلعبه المؤسسة بعد الانتهاء من دراسة وإطلاق النماذج الجديدة، وذلك من خلال تحمل جزءا من القسط الشهري للمستفيد، مشيدًا بالدور الحيوي الذي لعبته وكالة الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني، وصندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان، في دراسة وبناء النماذج المبتكرة وخروجها إلى النور.
يذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي تُعد مؤسسـة أهليَّة يرأس مجلس أمنائها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وتهدف إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة جود الإسكان ومبادرة حل للابتكار الإسكاني، كما تسعى «سكن» إلى تحقيق الريادة في تمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.
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