تحالف «FLEET» يحتفل بعام من إنجازات الاستدامة

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وجرت مراسم الاحتفال بمشاركة الشركاء الرئيسيين للتحالف: أرامكو، والبحري، وباسيفيك جرين، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، وتويوتا، حيث احتفلوا بإنجازات العام التي تشمل الريادة في اعتماد الحافلات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بصفتها مسارا فعالا نحو نظام نقل عام أنظف وخال من الانبعاثات في المملكة العربية السعودية.
كما احتفل الأعضاء بالنجاح في عملية دمج الوقود الالكتروني المتجدد مع الوقود الأحفوري التقليدي، الذي من شأنه أن يقلل من البصمة الكربونية الناتجة عن القيادة اليومية للمركبات، إضافة إلى جهود التحالف الفريدة لسد الفجوة بين قادة الصناعة والخبراء الأكاديميين والهيئات الحكومية لتمكين قطاع نقل أنظف.
وأوضحت كبيرة المهندسين في برنامج استدامة الطلب على البترول زينب ناصف، أن البرنامج يهدف إلى العمل مع شركائه في التحالف لتنويع قطاع النقل من خلال تطوير التقنيات، واستكشاف سبل تحسين الوقود في وسائل النقل عبر تشجيع تجربة مزيج الوقود، مشيرة إلى أن برنامج استدامة الطلب على البترول يعمل على سد الفجوة بين الأبحاث والمستخدمين النهائيين لتسريع تطويرها وتطبيقها في أرض الواقع.
فيما أعرب المؤسسان المشاركان لتحالف «فليت» من مركز أبحاث الاحتراق النظيف في كاوست البروفيسور ماني ساراثي، والبروفيسور عامر فاروق، عن سعادتهما بإكمال جميع المشاريع الستة في الدورة الأولى بنجاح. وقال ساراثي «لقد كان بالفعل عامًا حافلا، من تقييم تكلفة البنزين من الميثانول في السوق الأوروبية، إلى اختبار مزيج الوقود، وإجراء دراسة استخدام الحافلات التي تعمل بوقود الهيدروجين النظيف في المملكة».
شركاء تحالف «FLEET»:
- جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).
- برنامج استدامة الطلب على البترول (OSP).
- شركة أرامكو.
- شركة البحري.
- باسيفيك جرين.
- الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).
- شركة تويوتا.
- العضوان الجديدان: فيراري ولوبريف.
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