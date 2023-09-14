شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين ignite و snapchat لزيادة أمان البيئة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم مجلس المحتوى الرقمي «Ignite» شراكة تجمعه مع شركة «Snapchat»، لإطلاق مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية الجديدة؛ بغية توفير المزيد من عناصر الحماية لمستخدمي منصتها، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، ضد الأخطار المحتملة عبر الإنترنت.

ويأتي تصميم هذه الإجراءات الوقائية الجديدة المقرر إطلاقها الأسبوع المقبل، في إطار حرص المجلس والمنصة على حماية النشء والحيلولة دون تعرضهم لمحاولة التواصل معهم من أشخاص مجهولين أو غير معروفين لديهم في الحياة الواقعية، وتوفير تجارب مشاهدة تناسب أعمار المستخدمين على منصات المحتوى المختلفة، وتمكين (سناب) من إلغاء الحسابات التي تسعى لتسويق أو نشر محتوى غير مناسب لفئات عمرية معينة مثل الأطفال والمراهقين.

وستتيح جملة هذه التدابير للمستخدمين المستهدفين، بناء علاقات حقيقية وأكثر أمانا، وحماية أكبر للصداقات؛ لتضمنها نظاما جديدا للتضييق على الحسابات التي تروج لمحتوى غير لائق، إذ ستتاح للمستخدمين إمكانية العثور على قصص عامة منشورة من قبل مؤسسات إعلامية تتبع ممارسات محترفة وموثوقة، وصناع محتوى معتمدين، ومستخدمي (سناب شات).

وستعمد المنصة إلى تطبيق تدقيق إضافي للمحتوى للحيلولة دون وصول المحتوى المخالف إلى شريحة واسعة من المستخدمين.

وأكد الأمين العام لمجلس المحتوى الرقمي محمد الربيعان، أنها تهدف إلى تعزيز سلامة المستخدمين اليافعين، التي تعد مسؤولية مشتركة مع شركات التقنية مثل (سناب شات)، منوها إلى أن حزمة الإجراءات والتدابير الاستباقية التي ستنتهجها المنصة ستعمل على ضمان قدرة المستهدفين من أبناء وبنات الوطن اليفع الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما على منصتها على التنقل في العالم الرقمي بأمان، داعيا جميع أصحاب المصلحة من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات التقنية إلى تعميق التواصل؛ للإسهام في خلق بيئة رقمية أكثر أمانا.

وأوضح رئيس السياسات العامة بشركة سناب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جورج وولفارت، أن سلامة وأمان المستخدمين تأتي في مقدمة أولويات الشركة، مشيرا إلى أنها تؤمن بأهمية أن يتمكن جميع المستخدمين من التعبير عن أنفسهم في بيئة آمنة وموثوقة، لافتا الانتباه إلى أن التعزيزات الرقمية الجديدة تؤكد التزام (سناب شات) بتوفير منصة آمنة للمراهقين في المملكة، تمكنهم من الاطلاع على العالم الرقمي بمعرفة ومسؤولية.