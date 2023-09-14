شكرا لقرائتكم خبر بدء تنفيذ 4 أبراج سكنية في «مسار» باستثمارات 2.5 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة «مسار»، اتفاقية البدء في تنفيذ 4 أبراج سكنية جديدة، باستثمارات تصل إلى 2,5 مليار ريال، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.

وشملت الاتفاقية البدء في تنفيذ 4 أبراج سكنية جديدة من ضمن الأبراج العشرة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من العام الماضي، حيث ستضيف المشاريع الجديدة، أكثر من 95 ألف متر من المسطحات المخصصة للشقق السكنية الفاخرة مقسمة على ثلاثة أبراج سكنية وبرج فندقي بارتفاع 32 طابقا، ويصل إجمالي الاستثمارات في هذه المجموعة من الأبراج إلى 2.5 مليار.

كما وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، اتفاقية استحواذ لتطوير برج سكني تجاري باستثمارات تبلغ 340 مليون ريال، على هامش مشاركتها في المعرض، في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة نحو 40 مليار ريال.

ويشتمل البرج السكني التجاري المزمع إقامته في وجهة «مسار» على عدد من الأدوار التجارية، والتي تبلغ مساحتها 39,000 متر مربع (مسطحات بناء)، كما ستُطرَح 130 وحدة سكنية و3,000 متر مربع من المساحات التجارية للراغبين في ذلك.

يذكر أن وجهة «مسار» تُعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة، وهو ما انعكس على نجاحها في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، وزيادة حجم الاستثمارات المستقطبة للوجهة، لترسم بذلك «المسار لمستقبل مكة المكرمة».

البدء في تنفيذ 4 أبراج سكنية: