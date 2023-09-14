جناح روشن يقدم تجربة تفاعلية لزراعة الأشجار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت «روشن» تجربة تفاعلية لزراعة الأشجار من برنامج «يحييك» للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في معرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض، وذلك للفت انتباه زوار المعرض إلى أهمية الاستدامة البيئية.

وفعلت مبادرة «روشن الخضراء» جناحها الخارجي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي يقام فيه معرض سيتي سكيب، إلى منطقة مشاركة تفاعلية تمكن الحضور من المساهمة في عملية التشجير والتوعية بأهمية الغطاء النباتي على البيئة وبعض مهارات البستنة، التي تم خلالها تشجير أكثر من 300 شجرة سيتم نقلها بعناية لزراعتها والعناية بها في موقعها الدائم في أحد مشاريع «روشن».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «روشن» ديفيد غروفر «نضع الاستدامة في قلب كل ما نقوم به وندمج العالم الطبيعي في كل مشروع من مشاريعنا، وهذا ما نراه في المساحات الخضراء والحدائق والشوارع المظللة بالأشجار، التي تعد من العناصر المهمة للغاية لتعزيز جودة الحياة في مجتمعاتنا، نحاول من خلال هذا الحدث التفاعلي لزراعة الأشجار، أن نعرض كيف تكون الطبيعة شريكا حيويا لنمط العيش في المستقبل، في حين ستمتد فعاليات مبادرتنا الخضراء الأوسع لنشر الوعي بأهمية التشجير في المجتمع والإسهام في توفير أثر مستدام من خلال زيادة الغطاء النباتي من خلال مبادرات التشجير المختلفة».

ويعد الحدث التفاعلي لزرع الأشجار في «سيتي سكيب» جزءا من «مبادرة روشن الخضراء» الأوسع نطاقا في جميع أنحاء المملكة، حيث أطلقت المبادرة خلال معرض سيتي سكيب حملتها التي تتضمن 93 مبادرة للتشجير احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93، ستزرع «روشن» خلال هذه الحملة ما يزيد على 65,000 شجرة ضمن مجموعة متنوعة من المبادرات لدعم الاستدامة والبيئة إضافة إلى فعالية «سيتي سكيب»، تشمل هذه المبادرات زراعة ودعم وصيانة 25,000 من أشجار المانجروف في 3 مواقع مختلفة، وتوزيع ما يزيد على 30,000 شجرة لـ86 مدرسة في 5 مناطق، والتي تتضمن زراعة بعض المدارس وإقامة جلسات التوعية في التشجير للطلاب والطالبات، وتوفير شتلات محلية مناسبة للزراعة في المنازل لسكان مشروع سدرة، وزراعة مساحات واسعة في مشروع واجهة روشن.