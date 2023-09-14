شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والموارد المائية والرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين وتذليل التحديات التى تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التى ينفذها قطاع البترول والتى تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر.

قام بالتوقيع على البروتوكول الجيولوجى علاء البطل – الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى بحضور قيادات الوزارتين.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التى ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق ، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بإنشاء مجمع إنتاج السولار ، ومشروع الإيثانول الحيوي بميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي والذي يهدف إلى إنتاج ١٢٢ ألف طن من مادة الإيثانول الحيوى من نوعية الوقود المتجدد وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.

وعقب التوقيع ، أكد المهندس طارق الملا على اهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء فى صعيد مصر او بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي فى تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية ، مشيرا إلى ان استراتيجية الوزارة تولى اهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى فى كافة الأنشطة البترولية ، وذلك حفاظاً على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.

ووجه الملا الشكر لفريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التى تكللت بتوقيع هذا البروتوكول ، وان الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك فى المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات القادمة.

ومن جانبه اوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ان هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين ، مشيداً بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التى يتم تطبيقها فى كافة مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية ، لافتا إلى أنها تمثل نموذجاً ناجحاً يجب أن يحتذى به فى قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة فى ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية .