تعرف علي ..أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استهل سعر الذهب نشاط اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في مصر، على الأسعار النهائية التي سجلها في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، والتي شهدت خلالها أعيرة الذهب ارتفاعًا بعد التراجع الذي حققته في بداية ذلك اليوم.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في سوق الصاغة، 17600 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات

أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)



سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 2514 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2200 جنيه.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 1885 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1466 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر- بيع



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2502 جنيه.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2190 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1463 جنيهًا.