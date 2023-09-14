شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تسجل 73 جنيهًا فى الأسواق والبلدى بـ 122 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 63 جنيها للكيلو فى المزرعة وتباع للمستهلك من 70 - 73 جنيهًا والبلدى 112 جنيهًا داخل بورصة الدواجن و 122 جنيهًا للمستهلك، والساسو ب 91 جنيهًا فى المزرعة وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 97 - 100 جنيه فى الأسواق.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا أضافات أعلاف بحوالي 8 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.