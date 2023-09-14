شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-9-2023.



إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وجولدن تكس للأصواف، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.





البورصة تربح 11 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 25.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 152.1 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 119.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 23530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5704 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.681 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.89%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 15.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.81%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 13.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.67%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 46.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 17.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.94%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 23.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.55%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.38%.