الاقتصاد

مؤشر أسعار المنتجين بأمريكا يخالف التوقعات ويرتفع 0.7% في أغسطس

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.7% في أغسطس، المعدل موسمياً، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في يوليو، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الخميس. وكان هذا المكسب الشهري أعلى من تقديرات مؤشر داو جونز لزيادة قدرها 0.4%.
وتعد الزيادة في أغسطس، الأعلى، منذ ارتفاعه بنسبة 0.9% في يونيو 2022. وعلى أساس غير معدل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.6% خلال الـ 12 شهرًا.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، وذلك تماشياً مع التقديرات. (وكالات)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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