شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى مستقبل الصناعات الغذائية في دبي 20 و21 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات عن النسخة الخامسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، الذي سيعقد يومي 20 و21 سبتمبر2023 بدعم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويعد منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 أكبر تجمع للمديرين التنفيذيين وصنّاع السياسات، وسيتناول أنماط الاستهلاك المتطورة ويحلل مختلف جوانب النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي من المتوقع أن يصل إلى 94.4 مليار دولار هذا العام. وسيناقش المنتدى الاتجاهات والتحديات في الاستثمار والابتكار والأمن الغذائي وتجارة التجزئة لتمكين الحلول التي تضمن الصحة الشاملة للمستهلكين ورفاهيتهم.

وبناء على معطيات النمو السكاني وارتفاع نصيب الفرد من الدخل المتاح سيسلط المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزه قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات مع مناقشة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الاستثمار وإدارة مخاطر السوق، مثل التضخم والأمن الغذائي وتأثير تغير المناخ.

وبمشاركة مجالس الأعمال والمؤسسات يضع المنتدى خريطة طريق لتمكين قطاع الأغذية من تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والمناخية في دولة الإمارات.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «سوق الأغذية في تغير دائم، ونتيجة لذلك تأثر جميع المنخرطين في الصناعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث كان على الصناعة التكيّف مع الاتجاهات المتغيرة، والتكيّف لتفضيلات المستهلكين، وتطور الآراء حول صحة الناس، والانتباه لارتفاع التضخم. ويعد المنتدى منصة للتفاعل مع أصحاب المصلحة وخلق فرص للشراكات لمختلف الجهات الحكومية والخاصة لدفع قطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي إلى الأمام».

وأضاف: «يُعقد المنتدى قبل أسابيع قليلة من مؤتمر المناخ «COP28»، ونحن نحرص على مناقشة التحديات والفرص المتاحة في قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته في أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات والأمن الغذائي العالمي، ووضع خريطة طريق لقيادة الصناعة. ومن صميم الابتكار الغذائي في المستقبل يمكن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، هذا التحالف هو المفتاح لبناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام».

وقال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، نتطلع إلى لقاء أصحاب المصلحة واستكشاف أوجه التعاون المحتملة. إن وادي تكنولوجيا الغذاء يسعى إلى تنمية نظام بيئي غذائي مستدام لدولة الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة وتوجهاتها. وتعد الشراكات الرئيسية بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الأغذية والمشروبات أمراً حيوياً لبناء سلسلة توريد مستدامة مرنة وتمكين بيئة الأعمال».

سيركز المؤتمر على موضوع رئيسي وهو «تشجيع الاستدامة الصحية»، الأمر الذي سيكون له صدًى في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستسلط هذه المناقشات الضوء على المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل صحية للوجبات السريعة التقليدية والوجبات الجاهزة.