شكرا لقرائتكم خبر عن «تبريد»: امتياز طويل الأجل بـ200 مليون درهم في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، أن الشركة السعودية لتبريد المناطق «تبريد السعودية» منحت امتياز تبريد المناطق طويل الأجل المتعلق بمشروع حديقة الملك سلمان في السعودية، حيث تبلغ الكمية التعاقدية فيما يخص المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان 20 ألف طن تبريد بقيمة إجمالية 200 مليون ريال سعودي (ما يعادل 200 مليون درهم).

وأوضحت «تبريد» أن الكمية التعاقدية ترتفع لتصل إلى 60 ألف طن تبريد عند الإنتهاء من العمليات الإنشائية (المشروع التطويري).

وذكرت الشركة أن عقد الإمتياز تم ابرامه بين كل من مؤسسة حديقة الملك سلمان وشركة تبريد السعودية، لافتة إلى أن تبريد السعودية شركة مملوكة بنسبة 21.76% للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد).

وأشارت إلى أن نمو عمليات شركة تبريد السعودية سيعزز من مكانة شركة تبريد، وذلك من خلال الأصول التي سيتم تطوريها في السعودية، منوهة إلى أنها لا تتوقع أن يؤدي هذا الامتياز إلى التأثير بشكل جوهري على عمليات تبريد الإمارات الحالية أو حقوق مساهميها.