شكرا لقرائتكم خبر عن الزيودي: الإمارات حريصة على ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية وتنافسيتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

السياسات الاقتصادية

شراكة العام والخاص

إعفاء مدخلات الصناعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صلالة: ”الخليج 365”ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعي الـ 65 للجنة التعاون التجاري والـ 51 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وضم الوفد المشارك في هذه الاجتماعات، التي عقدت اليوم في مدينة صلالة العمانية، كلاً من عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرّعات الصناعية في وزارة الصناعة.وأكد الزيودي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة الاقتصادات الخليجية ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.وقال الزيودي: «إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها دول المجلس في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الفائتة، أسهمت في تنويع اقتصاداتها ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خصوصاً القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بالإضافة إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية، وعززت موقعها كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في مختلف القطاعات، ولا يزال هناك المزيد من التطوير اللازم في الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية، من أجل إعطاء فرصة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة».وأوضح أن الإمارات تثمّن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن المجلس، خصوصاً تلك المعنية بترسيخ التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، من أجل خلق مسارات جديدة، تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال المواضيع الحيوية المطروحة على أجندتها، والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات العالمية، ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية، ويلبي الطموحات المتعلقة بتنويع الاقتصاد الخليجي، وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.وأشار الزيودي إلى دعم الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس، وبما يسهم في دفع مسيرة دول المجلس، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير كافة ممكنات النمو لقطاعات التجارة الخارجية والصناعية، عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال الخليجيين.وركزت اجتماعات اللجان الثلاث، بحضور وزراء التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، ومشاركة جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، مجموعة من القضايا التي تهم مجتمعات الأعمال، وتسهم في مسيرة الازدهار والتكامل التجاري والصناعي والاستثماري بينها.وناقش الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ومن بينها استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، وتسهم في تحفيز حركة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس، من خلال تبنّي تشريعات مبتكرة وآليات مرنة، وسُبل زيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك من خلال تطوير مجموعة من القوانين التجارية وعلى رأسها قانوني حماية المستهلك والمنافسة، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية، بما يصب في دعم نمو الاقتصادات الخليجية ويعزز مرونتها وتنافسيتها.فيما ناقش الاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي، اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، واستعرض مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية معنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترحا آخر بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما ناقش تقريراً حول تجارب دول المجلس في مصانع المستقبل، وتقريراً آخر حول تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به.أما الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، فناقش التقرير المقدم من هيئة التقييس ودورها في تحديد الأطر الفنية لتوجيه التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، وضمان سلامة المنتجات والخدمات، وتسهيل التبادل التجاري ووضع منهجيات الابتكار في مختلف المجالات ذات الصلة، ودعم التوجهات الوطنية في تأسيس وتطوير صناعات جديدة، وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة المتوائمة مع المواصفات الدولية، وتوصيات باعتماد مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية الجديدة، واتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لرفعها إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.