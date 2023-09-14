شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليار تصرفات عقارات دبي.. وأرض بـ 180 مليون درهم في الخليج التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الخميس، تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 869.78 مليون درهم، و351 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 781.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 55.23 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة، فمبايعة بقيمة 37.88 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 129.04 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 33.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 58.22 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 113.65 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 54.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 298.77 مليون درهم منها 10 رهونات أراض بقيمة 21.21 مليون درهم، و132 رهن فلل وشقق بقيمة 277.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.88 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 36.6 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 285.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم.