الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تصعد 1.5% بعد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد 1.5% بعد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الخميس حيث قام المستثمرون في المنطقة بتقييم قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

واختار البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الارتفاع العاشر على التوالي الذي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.52%. وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.2% بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي في معظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من 15 سبتمبر، في أحدث خطوة لتعزيز اقتصادها المتعثر تدريجيًا.

وانخفض مؤشر قطاع السيارات 0.4%، مع تدهور التفاؤل الأولي بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي في دعم السيارات الكهربائية الصينية بسبب مخاوف من إجراءات انتقامية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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