شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر وسط توقعات بوقف رفع الفائدة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات أظهرت مرونة اقتصاد الولايات المتحدة، في ظل تصريحات من منطقة اليورو تشير إلى الانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1,908.85 دولار للأوقية بعد أن لمست 1,904.93 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1,930.70 دولار.

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6% في أغسطس، أي أكثر من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.2%، مدعومة بارتفاع أسعار البنزين، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 220 ألفًا لكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 225 ألفًا.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عام، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.4%، وصعد بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كذلك، رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%.

وتزامن ذلك مع إشارات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي بالانتهاء من رفع أسعار الفائدة، حيث أوضحت "كريستين لاجارد" أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفه.