شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار فلل «نخلة جبل علي» تبدأ من 18.5 مليون درهم.. والتسليم 2027 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

تستعد شركة «نخيل» العقارية خلال أيام، لإطلاق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع «نخلة جبل علي» في دبي، وعلمت ”الخليج 365”، من أطراف مقربة من «نخيل»، التي تتبع سياسة التحفظ والكتمان على تفاصيل المشروع والمنتجات أو الأراضي، أن الطرح يشمل مجموعة من الفلل المتنوعة وبأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم (5 ملايين دولار).

ولقي المشروع ترحيباً قوياً في السوق بعد الإعلان عنه في نهاية مايو/أيار الماضي.

وأضافت المصادر أن المطور الرئيسي للمشروع لا يقدم في الوقت الراهن أي تأكيد على أي حجوزات أو مواعيد أو التزام بيع أي عقار فيه، نظراً لعدم اكتمال كافة التفاصيل، الأمر الذي أدى إلى نشوء قائمة انتظار من المستثمرين والمشترين.

وعلمت ”الخليج 365” من مصادر أنه سيتم طرح 4 سعفات بالكامل («M»،«N»،«O»،«P») ضمن المرحلة الأولى، وتتضمن وحدات فلل متنوعة، على أن يتم تسليم المرحلة بدءاً من 2027. فيما كشفت عن خطة تنافسية للدفعات.

رؤية مستقبلية

المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي»، يعد أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» وواحداً من المشاريع العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية لشركة «نخيل».

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع أي ما يعادل ضعف حجم «نخلة جميرا»، وستضم مساحات خضراء واسعة وتجارب مبتكرة على الواجهة البحرية. وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة مميزة بإطلالة على شاطئ البحر لنحو 35 ألف أسرة.

وسيضم مشروع «نخلة جبل علي» ما يزيد على 80 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى خيارات واسعة من مرافق الترفيه والراحة والاستجمام والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي، فضلاً عن تمييز مجموعة الجزر كوجهة سكنية طموحة في المدينة.

أراضي «نخيل»

كما تستعد «نخيل العقارية» لإطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والفندقية والترفيهية على أراضي التطوير التابعة لها، خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري 2023 وخلال العام المقبل، لتنضم إلى الخطة الحضرية لتطوير مدينة دبي.