شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 14-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 14-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وجولدن تكس للأصواف، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.





البورصة تربح 11 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 25.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 152.1 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 119.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 23530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5704 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.





إلغاء عملياتقررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر العلميات بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول اليوم، الخميس، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك المصري الخليجي 29.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير عدد 4576 سهم، 233.5 ألف سهم، 312.5 ألف سهم، 28.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 400 ألف سهم، 2177 سهم، 70.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 1300 سهم، 43 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بيع المساهم ماهر أنور محمد إبراهيم عدد 100 ألف سهم بسعر 2.2 جنيه بقيمة إجمالية 220 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.





النيل للأدوية أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 876.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 14.6%، وبلغ صافي الربح 119.2 مقارنةً مع 89.7 مليون جنيه بنسبة نمو 32.9%.





بنك البركة قال بنك البركة مصر، إنه حصل على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ 30 مليون دولار.