شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 10 أصناف للفواكه في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 10 أصناف من الفواكه والمكسرات على أساس شهري في أغسطس الماضي، فيما ارتفعت أسعار 8 أصناف.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر العنب اللبناني أصناف الفواكه التي انخفضت أسعارها في أغسطس مسجلا 13.06 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 6.5%، و6.9% على أساس سنوي.

العنب المحلي

سجل سعر العنب المحلي، 10.81 ريال للكيلو، منخفضا على أساس شهري بنسبة 6.3%، فيما انخفض بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

وانخفض سعر الموز الشربتلي على أساس شهري في أغسطس بنسبة 3.4%، مسجلا 5.77 ريال، فيما ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

وبلغ سعر البرتقال أبو صرة المصري في شهر أغسطس الماضي، 6.46 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 3%، فيما ارتفع بنسبة 10.6% على أساس سنوي.

وسجل سعر اليوسفي الباكستاني 7.87 ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.3%، و1.1% على التوالي، بينما انخفض سعر الحبحب (البطيخ) بنسبة 1.5% على أساس شهري، مسجلا 2.68 ريال للكيلو، واستقر على أساس سنوي.

وسجل سعر الخوخ اللبناني 13.05 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 2.9%، بينما ارتفع بنسبة 9.4% على أساس سنوي، وانخفض سعر البرقوق البخاري التركي بنسبة 8.4% على أساس شهري، مسجلا 14.18 ريال.

وتراجع سعر التمر (الرطب) بنسبة 13.8 % على أساس شهري، مسجلا 13.67 ريال للكيلو، بينما ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وبلغ سعر التمر المكنوز 14.93 ريال للكيلو في شهر أغسطس، منخفضا على أساس شهري بنسبة 1.1%، فيما ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

ارتفاع سعر 8 أصناف

وبحسب النشرة فإن سعر التفاح الأحمر الأمريكي ارتفع على أساس شهري وسنوي بنسبة 5.7%، و4.8% على التوالي، مسجلا 8.98 ريال للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو للتفاح الأصفر 9.51 ريال، مرتفعا بنسبة 5.2% على أساس شهري، و7.9% على أساس سنوي.

وسجل سعر الشمام المحلي 4.29 ريال للكيلو، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 2.9%، و0.9% على التوالي، وارتفع سعر الكمثرى الوسط اللبناني بنسبة 7% على أساس شهري، و12.5% على أساس سنوي، مسجلا 12.81 ريال.

وبلغ سعر الليمون الوسط الأفريقي ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 3.3%، بينما انخفض على أساس سنوي 4.1% مسجلا 7.28 ريال للكيلو.

وارتفع سعر المنجا الباكستاني والتين المحلي، بنسبة 1.6%، و2.7% على التوالي، على أساس شهري، فيما انخفضا على أساس سنوي بنسبة 4.6%، و8.8%، فيما سجل سعر كل منهما 12.5، و16.94 ريال على التوالي.

وسجل سعر الرمان الهندي ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 7.2% خلال أغسطس الماضي، بينما انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مسجلا 16.61 ريال للكيلو.