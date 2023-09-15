شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية ثلاثية لدعم القطاع الزراعي بالحلول التمويلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وشركة الرياض للتعمير، بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال من دخول أسوق النفع العام في مجال التسويق الزراعي، عبر حزمة من البرامج الداعمة شاملةً حلول تمويلية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مشاريعهم الريادية.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ "منشآت" للتخطيط والتطوير م. سليمان الطريف الذي مثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية، فيما مثّل بنك التنمية الاجتماعية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال م. سلطان الحميدي، والرئيس التنفيذي لأسواق النفع العام في شركة الرياض للتعمير وليد الخرجي.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تهدف الاتفاقية إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع نشاطهم التجاري في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر الراغبين في ممارسة أعمالهم التجارية داخل هذه الأسواق، ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في مختلف المجالات، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الزراعي وتأثيره على نمو الناتج المحلي والاقتصاد بشكل فعال.

وتسهم مبادرات وبرامج "منشآت" وبنك التنمية الاجتماعية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، والحد من التحديات التي تواجه نمو مشاريع روّاد الأعمال، وفتح آفاق الفرص أمامهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.