شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى 4.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5% وفقا لقرار مجلس محافظي البنك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو منذ يوليو 2022.

كان بصيص أمل لاح في أحدث بيانات التضخم حيث انخفض معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو- هذا هو المعدل الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقبلة مثل الطاقة والمواد الغذائية- من 5.5% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس.