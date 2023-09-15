الاقتصاد

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى 4.5%

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وكالات - فرانكفورت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5% وفقا لقرار مجلس محافظي البنك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو منذ يوليو 2022.

كان بصيص أمل لاح في أحدث بيانات التضخم حيث انخفض معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو- هذا هو المعدل الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقبلة مثل الطاقة والمواد الغذائية- من 5.5% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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