شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مذكرات تفاهم لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي لتعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، والارتقاء بالخدمات البنكية وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم المستثمرين على توسيع استثماراتهم وتقديم التسهيلات للشركات بهدف إثراء الرحلة الاستثمارية، وبما يعمل على تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.