شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إحالة 25 مشتبهاً إلى النيابة لمخالفتهم نظام السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية، أنها أحالت 25 مشتبهاً إلى النيابة العامة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إنها تعلن لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.

تلاعب وتضليل

تضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.

فيما تضمن القرار الثاني إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، أحدها في السوق الموازية (نمو)، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة.

هيئة السوق المالية

أغسطس الماضي، ألزمت هيئة السوق المالية 3 مخالفين بدفع 115 مليون ريال نظير مكاسب غير مشروعة.

وكشفت الهيئة عن إدانة سلطان وعبد الله وفهد بن عبد العزيز البنيان، بمخالفات في سوق الأسهم، وإلزام المخالفين بدفع 60 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة في سهم الكثيري.

وأكدت الهيئة أنها ألزمت فهد عبد العزيز البنيان بدفع 55 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة.

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