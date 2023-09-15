شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 11 صنفا من الخضروات في أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار 11 صنفا من الخضروات في شهر أغسطس الماضي، فيما ارتفع سعر 12 صنفا، بينما استقرت أسعار السبانخ والجرجير المحلي على أساس شهري.

وأشارت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، إلى أن الفاصوليا الخضراء انخفضت بنسبة 3.9% و 6% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلة 13.28 ريال.

البامية والباذنجان

أضافت النشرة أن البامية تراجعت بنسبة 2.9%، و3.7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلة 16.11 ريال، وانخفض سعر الباذنجان الأسود المحلي بنسبة 2.9% على أساس شهري، و 6.9% على أساس سنوي، مسجلا 5.01 ريال.

وبحسب النشرة فإن سعر الكوسة المحلي تراجع بنسبة 4.7%، و10.2% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلة 6.23 ريال، وانخفض سعر القرع العسلي بنسبة 0.3%، على أساس شهري، مسجلا 5.9 ريال في أغسطس الماضي.

وانخفض سعر الخيار المحلي بنسبة 0.4% على أساس شهري، و2.2% على أساس سنوي، مسجلا 5.28 ريال، فيما انخفض سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي، بنسبة 6.5% ، و4.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 8.01 ريال.

وأفادت النشرة بأن سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي بلغ 9.28 ريال للكيلو في أغسطس الماضي، منخفضا على أساس شهري بنسبة 3%، و1.5% على أساس سنوي.

وسجل سعر الخس المحلي 6.44 ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي بنسبة 4.3%، و4.9% على التوالي، فيما انخفض سعر البقدونس على أساس شهري بنسبة 0.9% مسجلا 1.05 ريال للحزمة.

وبلغ سعر الفول المدمس (450 جم) 4.89 ريال في أغسطس الماضي، منخفضا على أساس شهري بنسبة 1.2%، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.7%.

ارتفاع سعر 12صنفا

وارتفع سعر الملفوف الأبيض على أساس شهري وسنوي بنسبة 9.6%، و14.3% مسجلا 3.43 ريال للكيلو، فيما قفزت أسعار الطماطم المحلي على أساس شهري وسنوي بنسبة 25%، و22.4% على التوالي، مسجلة 7 ريالات للكيلو.

قفزة في سعر الطماطم

وأوضحت النشرة أن سعر الطماطم المستوردة سجلت 6.79 ريال، مرتفعة بنسبة 12.9%، و12.8% على أساس شهري وسنوي على التوالي، فيما ارتفع سعر الملوخية بنسبة 1.3% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي مسجلا 2.43 ريال.

وسجل سعر البصل المدور المحلي ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.9%، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 0.3%، مسجلا 3.26 ريال للكيلو.

وارتفع سعر البصل المدور المستورد بنسبة 0.7%، و1.8% على أساس شهري وسنوي على التوالي مسجلا 4.08 ريال، فيما ارتفع سعر الثوم الصيني بنسبة 2.4%، و6.4%، على التوالي، شهريا وسنويا، مسجلا 10.54 ريال.

ولفتت النشرة إلى أن سعر العدس بلغ 10.04 ريال مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.2%، و0.7% على التوالي، فيما سجل سعر صلصة الطماطم المحلي (135 جم) 2 ريال مرتفعة بنسبة 0.5% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي.

وأضافت أن سعر البطاطس الوسط المحلي بلغ في أغسطس 3.4 ريال مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.9% ومنخفضة على أساس سنوي 24.1%، بينما ارتفع الجزر المحلي بنسبة 0.7%، و5.7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 5.57 ريال.

وسجل سعر الزيتون الأسود الإسباني 21.03 ريال للكيلو في شهر أغسطس من العام الحالي، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 2.3%، فيما ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي.