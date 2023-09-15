شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البيض والجبن.. وارتفاع في «الحليب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار البيض والجبن خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار الحليب، وشهدت بعض منتجات الحليب استقرارا على أساس شهري.

وذكرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر طبق البيض المحلي انخفض بنسبة 2.9% على أساس شهري، و8.1% على أساس سنوي، مسجلا 17.78 ريال.

ووفقا للنشرة فإن سعر الجبن الشيدر العلب (100 جم) سجل في شهر أغسطس الماضي نحو 6.74 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.6%، فيما ارتفعت 1.5% على أساس سنوي.

وبحسب النشرة فإن سعر الجبن الكاسات المحلي (500 جم) سجل 20 ريالا، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.7%، بينما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي، في حين سجل سعر الجبن الكاسات المستورد 7.8 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 3.2%، في حين انخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري.

وسجل سعر الجبن المثلثات (120 جم) 5.44 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.6%، فيما ارتفع بنسبة 6.9% على أساس سنوي..

أسعار الحليب

أشارت النشرة إلى أن سعر الحليب الطازج المحلي (1 لتر) انخفض على أساس سنوي بنسبة 0.2%، بينما استقر على أساس شهري عند 6 ريالات.

وبلغ سعر الحليب السائل المعلب (170 جم) 3.72 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 9.4%، فيما استقر على أساس شهري، بينما سجل سعر الحليب البودرة المعلب (1.8 كجم) 87.07 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.2%، و10.2% على التوالي.

وسجل سعر حليب الأطفال حديثي الولادة (400 جم) 43.98 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 1.1%، و14.5% على أساس سنوي.

وارتفع سعر اللبن الطازج المحلي (1.5 لتر) على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.2%، و0.5% على التوالي، مسجلا 8.52 ريال، بينما سجل سعر اللبن الزبادي 2 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 33.3%، فيما استقر على أساس شهري.

وسجلت القشطة (155 جم) في شهر أغسطس الماضي، 6.36 ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 8.5%، مقارنة بـ 5.86 ريال في الشهر المماثل، بينما ارتفعت بنسبة 0.2% ، مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي.