شكرا لقرائتكم خبر عن لكبح التضخم.. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية له بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو 2022، حيث يكافح تضخمًا مرتفعًا بشكل جامح.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، اليوم الخميس، إنه جرى رفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.5 % وسعر الفائدة على الإيداع إلى 4%.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة القروض، ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع، لكن نظرًا لأن ارتفاع تكلفة القروض يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت مؤخرا دعوات تطالب بوقف رفع أسعار الفائدة.

توقعات بتراجع التضخم

قال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم المرتفع بشكل مستمر في منطقة اليورو سيتراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل 3 أشهر، وبين أنه يتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 5.6 %، بالنسبة للعام الجاري، مقارنة مع 5.4 % في تقديرات سابقة صدرت في يونيو.

ويتوقع البنك بلوغ معدل التضخم 3.2 % العام المقبل 2.1 % في عام 2025، فيما يستهدف معدل تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وقال البنك في بيان إن "قرارات مجلس المحافظين في المستقبل ستضمن أن تكون أسعار الفائدة الرئيسية في مستويات مقيدة بشكل كاف طالما تطلب الأمر ذلك".

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العام، يتوقع البنك حاليا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 0.7 % هذا العام، وأضعف بشكل طفيف عن معدل 0.9 % المتوقع في يونيو.