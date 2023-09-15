شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح غير تقليدية للنجاح في العشرينات من عمرك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتحدث الناس عن العشرينات من عمرهم وكأنها حقبة ذهبية في حياتهم، حيث تكون مليئة بالمرح والحرية والفرص التي لا حدود لها، وهذا صحيح، لكن ليس بشكل مطلق، وفق ما كتبت بارديهي جاين، الكاتبة والخبيرة الإدارية ومؤسسة منصة التعليم المالي "سكيلد سمارت"، لصحيفة ذا سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.

قالت جاين: "أتذكر الخوف من محاولتي الاندماج في العالم المهني دون أي خبرة والقلق الشديد الناتج عن محاولة مواكبة المهارات الجديدة التي لم أفهمها. يمكن أن تكون فترة العشرينات من عمرك وقتًا مثيرًا ولكن صعبًا"، حيث تعطي المدرسة القليل من الإعداد لـ "العالم الواقعي الذي نعيش فيه" ما يجعل الشاب يجاهد لتعلم كيف يصبح راشدًا دون أي توجيه منظم، فقط بالاعتماد على نفسه. واعتبرت جاين أن هناك 6 نصائح يجب تعلمها خلال العشرينيات من عمرك لإعداد شخص يمكنه النجاح في المستقبل، هي:

أولاً: "تعليمك" لا يتوقف عند المدرسة أو الجامعة:

لقد قيل للكثيرين منا أن المدرسة ستساعدنا في الحصول على وظيفة "جيدة"، والحصول عليها هو المفتاح لخلق الأمن المالي، وهذا كل شيء وهذه هي الوصفة. لكن الأمور ليست كذلك، فبمجرد أن تبدأ العمل ستبدأ في دفع الفواتير وستبدأ في التساؤل عن سبب عدم قدرتك على مواكبة جميع النفقات ولماذا لا يمكنك تحمل تكاليف الأشياء التي يستطيع أصدقاؤك تحملها وتبدأ في إدراك أن الوصفة التي تم إعطاؤها لك لا بد أن تكون معيبة.

ثانياً: اكتساب المهارة الحقيقة:

يحدث هذا عندما يدرك العديد من الشباب أن هناك مهارات لم يتعلموها أبدًا، وهي ماذا يفعلون بالمال الذي يكسبونه وهذه هي المهارة الحقيقية التي تحتاجها لخلق الأمن المالي. ولن تأتي المهارات الحقيقية التي تحتاجها للنجاح ماليًا وفي الحياة من المدرسة أو الجامعة فقط.

سيتعين عليك بذل الجهد لمتابعة حياتك بنشاط كبير.

ثالثاً: لا تبدد مدخراتك المالية:

يمكن أن يكون هناك الكثير من الضغط في العشرينات من عمرك، ولبناء نفسك احصل على وظيفة واعمل بجد وادخر وربما تذهب لأن تشتري عقارًا أو ابدأ الاستثمار، وأخيرًا استمتع ولكن ليس كثيرًا للدرجة التي تبدد معها ما أدخرته وجمعته.

رابعاً: اقبل مزيد من المخاطرة:

تعد العشرينات من العمر هي الوقت الذي يمكنك فيه تحمل أكبر قدر من المخاطرة لأنه ليس لديك الكثير من المسؤوليات النفسية والمالية مع تكاليف معيشتك أقل مما ستكون عليه لاحقًا عندما يكون لديك عائلة أو رهن عقاري، ولهذا اغتنم هذه الفترة.

خامساَ: الاستثمار المالي:

يُنصح الشباب عادةً بالاستثمار في محافظ استثمارية أكثر توجهاً نحو النمو (والتي تأتي بمخاطر أعلى) مقارنة بالعملاء الأكبر سناً وهو مايقول أن هذا هو الوقت المناسب لإعطاء الأشياء فرصة. ولكي نكون واضحين، فإن هذا ليس مبررا لاتخاذ قرارات غريبة الأطوار. وهذا لا يعني المخاطرة بل هو مجرد توقع محسوب ولكن ليس بشكل مطلق.

سادساً: اختر الأولويات:

يمكن القول أن المفتاح، هو في الوضوح مع النفس بشأن ما هو مهم بالنسبة للشخص وما هي أولوياته. تقول الأولويات أنه لا يجب اهمال الناس أبدًا لكن لا يصح أن يتخلى الشخص عن أولوياته لصالحهم.