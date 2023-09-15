شكرا لقرائتكم خبر عن "فوديكس السعودية".. 50 دولة تتنافس على ابتكارات صناعة الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتنافس 50 دولة حول العالم على تقديم أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية خلال فعاليات المعرض السعودي الدولي المتخصص في قطاع الأغذية "فوديكس السعودية"، والذي يحظى في نسخته العاشرة بدعم استراتيجي من هيئة فنون الطهي، ورعاية جناح الاتحاد الأوروبي الذي يشارك لأول مرة في السعودية، وبرعاية الرواد الوطنيين في قطاع الأغذية المطاحن الأولى ودواجن الوطنية.

ويشهد المعرض، الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل 17 سبتمبر الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر على مدار 4 أيام، مجموعة كبيرة من العروض الحية والفعاليات المشوقة والمسابقات وورش العمل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

فوديكس السعودية

كشفت اللجنة المنظمة لأكبر معرض سعودي دولي متخصص في قطاع الأغذية أن النسخة الجديدة التي تحتضنها العاصمة السعودية، تحظى بمشاركة 559 علامة تجارية، 79% منها شركات دولية، و21% من الشركات المحلية، وتأتي الشركات المتخصصة في قطاع المعلبات والأغذية المحفوظة في الصدارة بنسبة 21%، تليها الحلوى والوجبات الخفيفة والمعجنات بنسبة 17%، والبذور والحبوب بنسبة 14%، في مقابل 11% للأغذية الطازجة والمبردة والمجمدة، و10% للعصائر والمشروبات، و7% لتكنولوجيا الأغذية، و6% للمنتجات المتخصصة و5% للحوم والدواجن، ومثلها لمنتجات الألبان، و3% فقط لخدمات الأغذية.

وأكدت مديرة المعرض رؤى الحازمي أن النسخة العاشرة من "فوديكس السعودية" تشهد مشاركة العديد من العلامات التجارية التي تمثل أكثر من 50 بلد تشارك للمرة الأولى تحت سقف واحد في تقديم منتجات غذائية جديدة، تساهم في تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الكبيرة التي يتمتع بها العارضين في المعرض المتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة % 100.

سوق الأغذية

أضافت أن المعرض يستهدف أكثر من 10 آلاف زائر متخصص في قطاع الأغذية خلال أيامه الأربع، وينتظر توقيع الكثير من الصفقات الكبيرة بين الشركات الوطنية والدولية، بعدما ساهم بشكل لافت في تحقيق نمو سنوي في سوق الأغذية بالمنطقة بنسبة 18%، وجذب أنظار الطهاة المحترفين حول العالم، حيث تحظى النسخة الحالية بمشاركة أكثر من 200 طاهي ضمن المسابقة الدولية التي تقام بشكل سنوي، كما يشهد المعرض العديد من العروض والفعاليات الحية والمسابقات المشوقة، التي تقام جنباً إلى جنب مع مجموعة من ورش العمل، ولقاءات تبادل الخبرة.

وأشارت إلى أن "فوديكس السعودية" تحول إلى منصة سنوية مميزة للعارضين والعلامات التجارية من مختلف دول العالم، ويشهد تنافساً مثيراً للشركات العالمية على اقتناص فرصتها في أكبر سوق غذائي بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تمتاز المملكة بقدرة اقتصادية واستهلاكية هائلة، كما يتمتع سوقها بمرونة وجاذبية رائعة حيث يضم شرائح متنوعة من المستهلكين، مشيرة إلى النمو الكبير الذي شهده المعرض منذ انطلاقة النسخة الأولى قبل 10 سنوات، مؤكدة أنه ساعد على ترسيخ مكانة السعودية كواحدة من أكبر الأسواق الغذائية الواعدة في العالم ورفع سقف الطموحات داخل سوق التجزئة، وساهم في توفير الكثير من الفرص الاستثمارية الناجحة، كونه يتيح للزوار فرصة التعرف على منتجات غذائية من أكثر من 50 دولة، ويؤدي إلى تبادل الأعمال والخبرات مع العارضين واكتشاف أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأغذية.

ويقدم المعرض أحدث المنتجات من أغذية طازجة ومبردة ومجمدة ومنتجات ألبان وخدمات الأغذية والمعلبات واللحوم والدواجن والوجبات الخفيفة والحلوى، وتستمر الفعاليات على مدار 4 أيام، حيث يفتح أبوابه من الرابعة عصرا إلى الحادية عشرة مساء في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.