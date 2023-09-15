شكرا لقرائتكم خبر عن 78 ألف برميل زيت مكافئ.. أهم المعلومات عن معدلات إنتاج حقول بدر الدين للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول برامج عمل لتكثيف برامج الحفر والتوسع فى أنشطة الشركة المختلفة واستغلال كافة التسهيلات المتاحة للحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار المتقادمة من خلال استخدام أحدث التقنيات ، ومواصلة التعاون البناء مع الشركاء والعمل سوياً للتغلب على تلك التحديات من خلال وضع خطط وحلول غير تقليدية تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروةالمعدنية. وتتضمن أهم نتائج الأعمال لشركة بدر الدين للبترول والتي تحققت خلال العام الأتى.. 1- إنتاج الشركة بلغ خلال العام حوالى 78 ألف برميل زيت مكافئ متوسط إنتاج يومى . 2- الشركة تسعى بالتعاون مع الشركاء لتحقيق مزيد من الاكتشافات وزيادة معدلات الإنتاج . 3- جهود الشركة لتقليل غازات الشعلة والحد من الانبعاثات ، وحرصها الدائم على تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل آمنة.

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