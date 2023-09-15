شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تصدر 220 مليون صكوك لمستثمرين جدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الخليج للملاحة القابضة» أنها قامت بإصدار عدد 220 مليون من الصكوك الإسلامية إلزامية التحول لمستثمرين جدد فقط، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

وأوضحت الشركة إلى أنه سيتم تحويل هذه الصكوك إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس، وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 837.7 مليون درهم بدلا من 637.7 مليون درهم مع وجود فترة حظر للمستثمرين الجدد فقط مدتها سنة من تاريخ ملكيتهم للأسهم.