شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب.. واليوان إلى أعلى مستوياته أمام الدولار في أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل اليوان، بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين، عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1915.27 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1936.90 دولار.

وارتفع اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس/ آب تجاوزت التوقعات. وانخفاض الدولار، يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وعلى الرغم من المكاسب، فإن الذهب لا يزال يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع، الخميس، ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس/ آب.

قال يب جون رونج، خبير الأسواق في آي.جي «التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، تحت ضغط». وأضاف «لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل».

وأظهرت بيانات، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين. ويأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب لأعلى مستوي في 14 شهراً، مما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.

ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3% إلى 22.92 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6% إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1252.56 دولار، وكلاهما يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية. (رويترز)