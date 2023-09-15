شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليون دولار أرباح «ساكسو بنك» خلال النصف الأول 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلن «ساكسو بنك» عن أرباح تشغيلية بقيمة 75 مليون دولار مقارنة بمبلغ 56 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 34%.

أدت البيئة الاقتصادية غير المستقرة وانخفاض التقلب في الأسواق إلى تراجع نشاط التداول والاستثمار بين عملاء البنك، لكن هذا النقص تم تعويضه بزيادة في دخل الفائدة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام.

أعلن «ساكسو بنك» في يونيو/ حزيران، عن بيع حصته البالغة 50% من شركة «ساكسو جيلي تيك هولدينج» (ساكسو فنتيك) من أجل تحسين عمليات البنك والتركيز على الأسواق الرئيسية والعملاء الأساسيين. وأثّرت عملية التصفية في صافي الربح في النصف الأول من عام 2023 بمقدار 14 مليون دولار، ما يرفع صافي الربح المعدل إلى 54 مليون دولار مقارنة بـ 43 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع مجموعة «ساكسو بنك» أن تتم المحافظة على صافي أرباح العام بأكمله المعدلة لتصفية استثمارات «ساكسو جيلي تيك القابضة» بما يتماشى مع النطاق التوجيهي السابق الذي يراوح بين 94 و115 مليون دولار.

وصلت مجموعة «ساكسو بنك» إلى إنجاز تاريخي؛ حيث بلغ عدد عملائها مليون عميل، وزادت أصول العملاء إلى 104 مليارات دولار؛ وذلك بفضل التمويل الصافي للنقد والأوراق المالية بقيمة 11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، ما أثر إيجابياً في هذه الأرقام.

وتم تعيين «ساكسو بنك» كمؤسسة مالية مهمة في النظام المالي من قبل هيئة الرقابة المالية الدنماركية، وتلقى تصنيف الائتمان BBB مع توقعات إيجابية من قبل «ستاندرد آند بورز»، ما يسلط الضوء على الوضع المالي القوي للبنك ونموذج الأعمال الذي يعتمد على احتياطي رأس المال القوي والنهج الحذر في إدارة المخاطر.

وحول هذه النتائج، قال كيم فورنيه، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ساكسو بنك»: «على الرغم من أن هذا العام كان مملوءاً بظروف صعبة في السوق وتوترات جيوسياسية مستمرة، أظهرت نتائج النصف الأول من العام، مرونة وقدرة على التكيف في مواجهة ديناميكيات السوق المتغيرة. إلا أن التزامنا الثابت بدعم عملائنا وتحسين منتجاتنا ومنصاتنا وخدماتنا باستمرار كان أحد أبرز الثوابت. نحن فخورون بالإعلان عن إنجاز كبير وهو وصولنا إلى مليون عميل يثقون بنا مع أصول عملاء بلغت أكثر من 100 مليار دولار».