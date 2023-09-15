شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «توبكس» الياباني يغلق عند ذروة 33 عاما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاما، الجمعة مدعوما بمكاسب وول ستريت خلال الليل، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد الطرح العام الأولي القوي لشركة آرم هولدنجز التابعة لسوفت بنك جروب.

وارتفع المؤشر توبكس 0.95 بالمئة ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو 1990 وارتفع 2.95 بالمئة خلال الأسبوع.

كما قفز المؤشر نيكاي 1.1 بالمئة ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو، وصعد 2.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية «أولا وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية».

وأضاف «أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة آرم إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق».

وأنهت المؤشرات الأمريكية التداولات على ارتفاع حاد خلال الليل إذ فشلت البيانات الاقتصادية القوية في تغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع المقبل.

وبلغت قيمة شركة آرم 60 مليار دولار تقريبا بعد إدراجها في بورصة ناسداك خلال الليل مع ارتفاع سهم شركة تصميم الرقائق 25 بالمئة تقريبا في اليوم الأول من التداول.

وارتفع سهم سوفت بنك جروب بما يصل إلى خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعا 2.08 بالمئة.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.67 بالمئة ليعطي أكبر دعم للمؤشر توبكس يليه سهم سوني جروب الذي ارتفع 2.25 بالمئة.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11 بالمئة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء أربعة.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37 بالمئة ليصبح الأفضل أداء. كما قفز مؤشر قطاع المصافي بأربعة بالمئة.

لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء.

(رويترز)